США обещают продолжать давление на Россию - Госдеп

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри, обнародованном спикером Госдепа Джен Псаки.

По ее словам, госсекретарь "выразил глубокую обеспокоенность по поводу отказа поддерживаемых Россией сепаратистов принять необходимые меры и предоставить гарантии, которые бы позволили продлить соглашение о прекращении огня и подчеркнул важность принятия мер по деэскалации".

"Он вновь заявил о своей поддержке украинцев и их права на самозащиту и подчеркнул усилия украинского правительства в попытке наладить диалог с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - собщила Псаки.

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"Он также дал понять, что мы и наши европейские и международные партнеры будут продолжать давление на Россию, чтобы перекрыть всю поддержку и оружие, поступающее к сепаратистам, усилить контроль за границей, призвать сепаратистов сложить оружие, вернуть пограничные контрольно-пропускные пункты под контроль украинского государства, а также освободить всех заложников", - отметила пресс-секретарь Госдепа.