Российский журналист получил политическое убежище в Украине

Бывший журналист российской "Новой газеты", нынче главный редактор "Вечерних вестей" Александр Косвинцев получил статус беженца в Украине, сообщил представитель Государственной миграционной службы Львовской области.

Косвинцев попросил политическое убежище в Украине в начале февраля 2007 года. Он заявил, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, его преследуют российские правоохранительные органы.

Косвинцев долгое время работал в газетах Кемерова, и в "Новой газете".

Российский журналист заявлял, что в случае отказа в предоставлении ему политического убежища в Украине намерен обратиться в суд.

Косвинцев получил права аналогичные с правами граждан Украины, кроме избирательного права.

24.ua