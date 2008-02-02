Российский журналист получил политическое убежище в Украине
Косвинцев имеет все права кроме избирательного
Бывший журналист российской "Новой газеты", нынче главный редактор "Вечерних вестей" Александр Косвинцев получил статус беженца в Украине, сообщил представитель Государственной миграционной службы Львовской области.
Косвинцев попросил политическое убежище в Украине в начале февраля 2007 года. Он заявил, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, его преследуют российские правоохранительные органы.
Косвинцев долгое время работал в газетах Кемерова, и в "Новой газете".
Российский журналист заявлял, что в случае отказа в предоставлении ему политического убежища в Украине намерен обратиться в суд.
Косвинцев получил права аналогичные с правами граждан Украины, кроме избирательного права.