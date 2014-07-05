В Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Информация о том, что в Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска подтверждается. В районе Донецкого аэропорта периодически идет перестрелка», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Донецк хотят прорваться более тысячи боевиков из Славянска и Краматорска – Тымчук

В горсовете просят жителей «не передвигаться по городу без крайней необходимости».