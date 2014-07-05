В Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска – горсовет
15:22, 05 июля 2014Политика
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В Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска, жителям не стоит передвигаться по городу без крайней необходимости.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
«Информация о том, что в Донецк прибыли боевики из Славянска и Краматорска подтверждается. В районе Донецкого аэропорта периодически идет перестрелка», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Донецк хотят прорваться более тысячи боевиков из Славянска и Краматорска – Тымчук
В горсовете просят жителей «не передвигаться по городу без крайней необходимости».
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