Рада принял за основу законопроект об основах региональной политики

За это решение проголосовали 227 народных депутатов из 323 зарегистрированных в сессионном зале.

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Целью законопроекта является создание законодательной основы для реализации новой государственной региональной политики, которая должна охватывать значительно больший круг вопросов, чем просто поддержка регионального развития. Законопроект определяет основные правовые, экономические, социальные, экологические, гуманитарные и организационные принципы государственной региональной политики как составной части внутренней политики страны.

Объектами государственной региональной политики являются регионы, районы, города, поселки и села. Также ее объектами могут быть группы регионов, городов, сел, поселков.

В разработке и обеспечении реализации государственной региональной политики принимают участие ассоциации и другие объединения органов местного самоуправления, общественные объединения, юридические и физические лица.

Государственная стратегия регионального развития разрабатывается на долгосрочный период (7 лет) и утверждается правительством. Финансовое обеспечение государственной региональной политики осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом. Источниками финансирования государственной региональной политики являются, в частности, средства госбюджета, местных бюджетов, международных организаций и благотворительные взносы.