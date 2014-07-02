Силы АТО освободили еще три населенных пункта и захватили арсенал оружия боевиков - Тымчук

Силы АТО отбили у террористов еще три населенных пункта на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Так, по данным группы «Информационное Сопротивление», с момента возобновления активной фазы АТО украинские силовики установили контроль еще над тремя населенными пунктами: Райгородок, Резниковка, Рай-Александровка.

Тымчук отмечает, что в настоящее время берется под контроль Николаевка.

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По его словам, с освобождением этих населенных пунктов прерваны основные маршруты материально-технического обеспечения террористических групп.

"Также в результате активных действий и освобождения территории от боевиков разблокирован блокпост сил АТО, ранее фактически действовавший в тылу у боевиков", - сообщает Тымчук.

"В группах террористов наблюдается резкое ухудшение морально-психологического состояния боевиков. Террористы несут серьезные потери в живой силе, вооружении и технике. Лидеры террористических групп имеют жесткую установку отрицать серьезные потери", - пишет он.

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Также, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в результате действий подразделений украинских десантников, в зоне проведения АТО захвачен целый арсенал оружия террористов, перевозимый колонной боевиков.

"В частности, основная часть оружия и боеприпасов перевозилась на бронированном «КамАЗе». Захвачено 33 ящика минометных боеприпасов калибра 120 мм, два 120-мм миномета 2С12, два 82-мм миномета БМ-37, два ПЗРК, несколько огнеметов РПО «Шмель», АГС-17, ПТУРы. А также большое количество стрелкового оружия", - добавляет Тымчук.