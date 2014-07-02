С начала АТО погибло 200 украинских силовиков - СНБО

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 200 и ранены 619 военнослужащих сводных сил, которые принимают участие в ликвидации террористических группировок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности, из указанного количества погибших - 150 военнослужащие Вооруженных сил, 7 сотрудников СБУ, 6 пограничников, 13 бойцов Национальной гвардии МВД Украины и 24 сотрудника милиции.

Читайте такжеСбитый под Луганском ИЛ-76 добивали из пулемета, идентификация тел продолжается - ВСКТакже Лысенко отметил, что с начала прекращения перемирия погибли пять и ранен 31 военнослужащий, которые принимали участие в АТО.

Как сообщал УНИАН, АТО в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.

Поздно вечером 30 июня президент Петр Порошенко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение остановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе, введенного 20 июня. Все 10 дней террористы не прекращали атак и нападений на украинских силовиков и пограничников.