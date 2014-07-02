В России смягчается антиукраинская риторика - СНБО

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"По данным, которые мы получили, антиукраинская риторика на федеральных каналах России и в государственных информагентствах после избрания в начале июня Петра Порошенко Президентом Украины заметно смягчилась", - сообщили в ИАЦ СНБО.

Читайте такжеРоссийским СМИ дали задание представлять беженцами украинцев, которые едут к родным в РФ - СНБОТак, боевиков стали реже называть «сторонниками федерализации», а такие термины, как «хунта», «карательная операция», «Правый сектор», «фашисты» используются все меньше.

Российские журналисты сами признают, что их попросили смягчить риторику, заявляют в СНБО.

В то же время, риторика до сих пор остается довольно агрессивной. Так, на сайте российского агентства РИА Новости в новостях об Украине часто случается пропагандистский подзаголовок "Что происходит на Украине и в Новороссии".