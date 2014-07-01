Турчинов поручил МВД и СБУ выяснить ситуацию с удержанием в России двух украинских студентов

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента слово взял народный депутат от “Батькивщины” Михаил Хмиль, который подчеркнул, что уже два месяца на территории РФ удерживают двоих граждан Украины.

Он сообщил, что это студент-пятикурсник Львовского университета им. И.Франко и выпускник этого же вуза - Юрий Яценко и Богдан Яричевский.

По словам депутата, ребят, начиная с мая, удерживают в пункте содержания иностранцев на территории Курской области в селе Авдеевка.Читайте такжеУкраина направила обращение в Генпрокуратуру РФ по поводу задержанного режиссера Сенцова

“Еще 20 мая вынесено решение административного суда о выдворении этих граждан с территории РФ, но до сих пор по неизвестным причинам это решение не выполнено”, - сказал Хмиль.

Он подчеркнул, что ни адвокатам, ни родителям ребят не предоставляется никакая достоверная информация.

Таким образом Хмиль призвал Турчинова обратиться в МИД относительно контроля за судьбой этих граждан и содействия в возвращении их в Украину.