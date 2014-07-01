Путин: США оказывают давление на Францию, чтобы не допустить передачи вертолетоносцев «Мистраль» России
Президент России Владимир Путин заявляет, что США оказывают давление на Францию, чтобы не допустить передачи вертолетоносцев «Мистраль», один из которых Министество обороны РФ планирует разместить в Крыму.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.
«Мы знаем о давлении, которое наши американские партнеры оказывают на Францию с целью не поставлять «Мистрали» в Россию. И мы знаем даже о том, что намекали на то, что если французы не поставят «Мистрали», то с банков потихонечку снимут санкции, во всяком случае, минимизируют их. Что это такое, если не шантаж? Ну разве так можно работать на международной арене?», - возмутился Путин.Читайте такжеНАТО пересматривает отношения с РФ, но за продажи "Мистралей" отвечает Франция - Расмуссен
По его словам, «то, что сейчас делают с французскими банками – это ничего, кроме внутреннего возмущения в Европе в целом, да и у нас тоже, не вызывает». Он заявил, что санкции должны применятся в соответствии с Уставом ООН. Путин считает, что такие действия в международно-правовом смысле являются не санкциями, а «односторонним инструментом политики».
Как известно, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй, "Севастополь" - в 2015 году. Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ по «Мистралям».