Путин: США оказывают давление на Францию, чтобы не допустить передачи вертолетоносцев «Мистраль» России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Мы знаем о давлении, которое наши американские партнеры оказывают на Францию с целью не поставлять «Мистрали» в Россию. И мы знаем даже о том, что намекали на то, что если французы не поставят «Мистрали», то с банков потихонечку снимут санкции, во всяком случае, минимизируют их. Что это такое, если не шантаж? Ну разве так можно работать на международной арене?», - возмутился Путин.Читайте такжеНАТО пересматривает отношения с РФ, но за продажи "Мистралей" отвечает Франция - Расмуссен

По его словам, «то, что сейчас делают с французскими банками – это ничего, кроме внутреннего возмущения в Европе в целом, да и у нас тоже, не вызывает». Он заявил, что санкции должны применятся в соответствии с Уставом ООН. Путин считает, что такие действия в международно-правовом смысле являются не санкциями, а «односторонним инструментом политики».

Как известно, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй, "Севастополь" - в 2015 году. Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ по «Мистралям».