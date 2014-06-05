Во Франции назвали условия поставки "Мистралей" в Россию

Франция поставит России два вертолетоносца «Мистраль», «если против нее (РФ) не будут введены общеевропейские экономические санкции». Об этом заявил по итогам первого дня, открывшегося в среду в Брюсселе саммита G7, президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Дождь.

«Франция выполнит свой контракт и не видит оснований, чтобы не поставить корабли в срок», – заявил Олланд.

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Ситуация может измениться, отметил президент Франции, если страны-члены ЕС договорятся о введении против России экономических санкций.

«Но в остальных случаях Франция выполнит свои обязательства», – подчеркнул он.

«Если до октября не будут введены никакие санкции, корабли будут переданы России. Это довольно просто. Более того, не следует забывать, что разрыв контракта предусматривает компенсацию во много миллиардов евро», – заявил президент Франции.

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Ранее 4 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение о введении в отношении Росси торгово-экономических санкций не принято. Однако, подчеркнула она, вопрос о санкциях еще может обсуждаться в будущем, и его решение будет зависеть от развития ситуации в Украине и действий, которые будет предпринимать Россия.