В Донецке террористы пытались обстрелять самолет - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 30 июня на 1 июля в Донецке прошла неспокойно. В районе 4.00 началась стрельба в Киевском районе. Жители Киевского проспекта, микрорайона Гладковка, улице Щорса сообщают о попытках обстрела самолетов из крупнокалиберного оружия сторонниками «ДНР», - сказано в сообщении также указано, что и «жители Кировского района сообщают о стрельбе со стороны поселка Марьинка».

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Но, в горсовете подчеркнули, что, «несмотря на это, коммунальные предприятия, муниципальный транспорт работают в штатном режиме, обеспечивая нормальную жизнедеятельность города».