В Донецке утром прошли ожесточенные бои - СМИ

Об этом сообщает сайт 62.ua.

Автоматные очереди и звуки от выстрелов гранатометов, по свидетельству очевидцев, раздавались на Киевском проспекте, в районе Ветки и улиц Полиграфической и Очаковской.

Также, по словам очевидцев, стреляли утром и в районе железнодорожного вокзала.

Также с южного въезда в город со стороны Марьинки сегодня утром были слышны взрывы.

Напомним, что Президент Порошенко остановил перемирие на Донбассе.