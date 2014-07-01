В Донецке утром прошли ожесточенные бои - СМИ

09:26, 01 июля 2014
Политика
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В Киевском районе города с 4 утра была слышна ожесточенная стрельба.

В Донецке прошли перестрелки / УНИАН

Об этом сообщает сайт 62.ua.

Автоматные очереди  и звуки от выстрелов гранатометов, по свидетельству очевидцев, раздавались на Киевском проспекте, в районе Ветки и улиц Полиграфической и Очаковской.

Также, по словам очевидцев, стреляли утром и в  районе железнодорожного вокзала.

Также с южного въезда в город со стороны Марьинки сегодня утром были слышны взрывы.

Напомним, что Президент Порошенко остановил перемирие на Донбассе.

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