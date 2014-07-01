В ЕС ждут решения относительно дальнейших санкций против России

Президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей на этом этапе не комментирует возможность принятия решения о переходе к третьей фазе санкций в отношении России.

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"Мы должны дождаться решения", - сказал он во вторник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН. Вопрос агентства касался дальнейших действий ЕС после того, как принятые в пятницу Советом ЕС четыре требования, которые должны было быть выполнены до понедельника с целью деэскалацию ситуации в Украине, остались нереализованными.

При этом он не детализировал, кто и когда должен принять такое решение.

От дальнейших комментариев Ромпей отказался.