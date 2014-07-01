В ЕС ждут решения относительно дальнейших санкций против России
11:35, 01 июля 2014Политика
0
Президент Совета ЕС Ромпей не комментирует ситуацию вокруг Украины.
REUTERS
Президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей на этом этапе не комментирует возможность принятия решения о переходе к третьей фазе санкций в отношении России.
Читайте такжеСША не выбрали время для возможного введения новых санкций против РФ
"Мы должны дождаться решения", - сказал он во вторник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН. Вопрос агентства касался дальнейших действий ЕС после того, как принятые в пятницу Советом ЕС четыре требования, которые должны было быть выполнены до понедельника с целью деэскалацию ситуации в Украине, остались нереализованными.
При этом он не детализировал, кто и когда должен принять такое решение.
От дальнейших комментариев Ромпей отказался.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter