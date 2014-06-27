Саммит ЕС не примет решения о переходе к третьей фазе санкций в отношении России

Это следует из проекта выводов, текстом которых располагает агентство УНИАН.

В частности, в единственном пункте, в котором упоминаются возможные адресные меры, сказано: «Европейский совет напоминает, что Европейская комиссия, Внешняя служба ЕС и государства-члены проводят подготовительные работы по возможным адресным мерам, соответствующий запрос о которых был сделан в марте, с тем, чтобы можно было предпринять дальнейшие шаги в случае, когда этого потребуют события в восточной Украине».

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Совет ЕС также намерен подтвердить политику непризнания аннексии Крыма, отметив, что «приветствует работу, проделанную Еврокомиссией в целях осуществления этой политики и решения запретить импорт товаров из Крыма и Севастополя, не имеющих украинского сертификата».