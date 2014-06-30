В зону АТО отправились 20 инспекторов ГАИ из Киева

Эту группу сотрудников возглавил их командир, полковник милиции, Валерий Комышный, сообщили УНИАН в Управлении ГАИ города Киева.

«Отбор людей из личного состава дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции осуществлялся прежде всего по собственному желанию, - отмечает начальник столичной ГАИ Николай Макаренко. - Перед тем как отправить людей на Восток, их обеспечили всем необходимым - формой, обувью, спецсредствами, оружием, а также питанием и предметами первой необходимости. Круг задач инспекторов довольно широкий. Наши ребята будут обеспечивать охрану объектов, блок-постов, передвижения колонн и будут способствовать своевременной доставке грузов».

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Напомним, сейчас в зоне АТО находится более ста сотрудников Госавтоинспекции с Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Кировоградской и Черновицкой областей.