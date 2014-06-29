«МТС Украина» предупреждает о возможном прекращении предоставления услуг в АР Крым

Об этом сообщается на сайте «МТС Украина».

Компания предупреждает о возможном выведении из строя телекоммуникационного оборудования, ухудшении связи и уменьшении зоны качественного покрытия телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи в АР Крым.

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«Ситуация и дальше усложняется, что может привести к перебоям в связи, а также частичной или полной остановке или прекращению предоставления телекоммуникационных услуг на данной территории по не зависящим от «МТС-Украина» обстоятельствам», - говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что осуществляет деятельность в сфере телекоммуникаций на всей территории Украины в полном соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины и на основании выданных в законном порядке лицензий. Как сообщается, компания прилагает все усилия для сохранения возможности предоставления качественных услуг связи в АР Крым, но не все обстоятельства могут быть устранены ее усилиями.

«МТС Украина» Приносит извинения абонентам за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).