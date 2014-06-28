В Донецке похитили с военной кафедры техуниверситета учебное оружие

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

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В Ворошиловском районе под угрозой применения физического насилия неизвестные похитили с военной кафедры Донецкого национального технического университета учебное стрелковое оружие и средства связи.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой, соединенный с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.