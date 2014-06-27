Bloomberg.com: оккупация Крыма была оплачена с помощью пенсионных взносов россиян

В статье Леонида Бершидского под названием «Оккупация Крыма была оплачена с помощью пенсионных взносов россиян», опубликованной на сайте Bloomberg.com пишется о том, что министр финансов России проговорился, открыв всю правду о том, как Россия, которая столкнулась с проблемой низкого экономического роста и сокращением внешнего финансирования, платит за аннексию Крыма и за его многочисленные потребности: $7,2 млрд было конфисковано из российских пенсионных фондов.

Правительства европейских стран и стран бывшего Советского Союза регулярно отбирали деньги у пенсионных фондов с тех пор как в 2008 г. начался финансовый кризис. Ни одно правительство не делало этого точно также как какое-нибудь другое, что доказывает, насколько разнообразными могут быть кражи на высшем уровне. В 2009 году Ирландия использовала средства из ​​национального пенсионного резервного фонда для спасения банков, что практически привело страну к банкротству. Через год правительство Венгрии предложило своим гражданам сделать выбор: передать частные пенсионные сбережения государству или лишиться государственной пенсии, продолжая при этом делать взносы в пенсионный фонд. В прошлом году Польша передала облигации на сумму $49 млрд, выданные правительством (или поддерживаемые правительством) от частных пенсионных фондов государству, затем отменила их, резко сократив уровень долга за счет будущих пенсионеров. В этом году Казахстан объединил частные пенсионные фонды с государственным, используя деньги для финансирования инфраструктурных проектов без гарантии возврата этих денег.

Россия в октябре прошлого года решила опробовать схему, похожую на ту, которую в 2011 году применила Франция, используя сбережения работающих граждан для финансирования тех, кто уже вышел на пенсию.

В России работодатели отдают 16 % дохода каждого работника в Пенсионный фонд, который затем может передать 6 % частному фонду по просьбе работника. Правительство пожаловалось на то, что деятельность частных пенсионных фондов была не очень прозрачной, и что это представляет угрозу для сбережений. Российские власти предложили провести тщательную инспекцию фондов в этом году, заставив их при этом изменить статус с некоммерческих организаций на акционерные общества. В течение этого времени правительство должно было собирать взносы за 2014 год, предназначенные для частных фондов, и использовать их для выплаты поточных пенсий. Затем правительство изменило политику во всех направлениях, кроме того, что касалось конфискации 243 млрд руб. из частных фондов.

В недавнем интервью для ежедневной газеты «Ведомости» министр экономики Алексей Улюкаев сказал, что было бы хорошо, если бы правительство вернуло конфискованные пенсионные взносы. «Мы должны найти источник для возмещения средств фондам», – сказал он. «Я думаю, это наше безусловное обязательство перед вкладчиками».

Ответ министра финансов Антона Силуанова на это был коротким и резким. «У нас нет таких источников», – сказал он, сообщило агентство Интерфакс. «Никто не собирается возвращать эти деньги, поскольку их отправили в Крым для антикризисных мер. Этот ресурс все еще существует, и он будет направлен, по всей вероятности, на поддержку программ социально-экономического развития в Крыму и Севастополе».

Иными словами, россияне, родившиеся после 1967 года, которые имеют право делать взносы в частные пенсионные фонды, были вынуждены финансировать операцию по захвату земель, проведенную президентом Владимиром Путиным.

Аннексия Крыма была импровизированной реакцией на прозападную революцию в Украине, поэтому ее экономические последствия не успели тщательно продумать в Москве. Крым получал средства из бюджета Украины, а теперь России приходится оплачивать более высокие тарифы за воду и электроэнергию, которые поступают с Украины. Российское правительство также обещало повысить пенсии и зарплаты бюджетникам в Крыму до уровня российских. Есть и множество других расходов, например, на восстановление банковской системы полуострова и субсидирование поездок в Крым для российских отдыхающих, чтобы компенсировать убытки от потери большинства украинских туристов.

Правительство Путина не посчитало нужным спросить россиян в возрасте до 47, хотят ли они платить за все это. Согласно данным опроса, проведенного в апреле, только 26 % россиян были готовы пожертвовать средства на интеграцию Крыма. К счастью для Кремля, люди просто не видят связи между своими пенсиями и аннексией. Как отметили редакторы газеты «Ведомости», «утрата средств для будущих выплат и присоединение Крыма находятся в разных плоскостях». Кроме того, российское поколение X, которое пополнило ряды рабочих в бурные 90-е, очень сильно полагается на себя: их не особо волнуют государственные пенсии, они либо делают сбережения, либо надеются, что смогут работать до самой смерти.

Но не все равнодушно относятся к этому вопросу. «Теперь я могу поехать в Крым, вырыть канаву вокруг довольно большого участка, предположим, Ялты, повесить мой флаг, и ни один ублюдок не посмеет мне перечить, потому что это будет именно моя часть Крыма», – написала Елена Панфилова, директор российского отделения Международной организации по противодействию коррупции Transparency International, на своей странице в Facebook.

То, что Путин использовал пенсионные взносы Панфиловой, является предупреждением для граждан в любой стране, где действует схема обязательных пенсий: взносы, которые вы делаете в пенсионные фонды, не защищены от правительств, которые их забирают.