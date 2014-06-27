Пограничники обстреляли российский разведывательный беспилотник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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По его словам, беспилотный летательный аппарат двигался со стороны России, пересек украинское пограничное воздушное пространство и летел вдоль украинской территории.

Как отметил пресс-секретарь информационного центра СНБО, заметив беспилотник, пограничники обстреляли его, прекратив таким образом его разведывательную миссию.