Пограничники обстреляли российский разведывательный беспилотник
13:15, 27 июня 2014Политика
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Украинские пограничники в зоне антитеррористической операции расстреляли российский беспилотный аппарат, когда он проводил разведывательный полет.
Пограничники помешали беспилонику РФ провести разведку фото wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
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По его словам, беспилотный летательный аппарат двигался со стороны России, пересек украинское пограничное воздушное пространство и летел вдоль украинской территории.
Как отметил пресс-секретарь информационного центра СНБО, заметив беспилотник, пограничники обстреляли его, прекратив таким образом его разведывательную миссию.
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