Россия продолжает пропуск через закрытые Украиной пограничные пункты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, отмечается следующий принцип деятельности пограничной службы России: «боевиков, которые въезжают из России в Украину, пропускают, не замечая, а в обратном направлении – уничтожают». Так, 25 июня, неподалеку от села Провалье Свердловского района Луганской области, в непосредственной близости от линии границы российскими пограничниками была расстреляна «Газель», в которой находились граждане РФ, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне сепаратистов, отметили в ГПСУ. (Об обстреле российскими пограничниками «Газели» с боевиками, которые возвращались в Россию, заявляли ранее в СНБО. По словам спикера информцентра СНБО Андрея Лысенко, “ни один из них живым из автомобиля не вышел. Сколько их было – не известно”).

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Также, проинформировали в пограничном ведомстве, с целью мониторинга ситуации патрульными самолетами Госпогранслужбы обследовано 553 км украинско-белорусской границы и 4642 кв. км территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины в Азовском и Черном морях. Нарушений государственной границы не выявлено.

В Азовском море, с целью недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп на побережье в пределах Донецкой и Запорожской областей и охраны рейдов портов Мариуполь и Бердянск, несут службу 7 корабельно-катерных тактических групп. На кораблях и катерах усилено наблюдение за надводной обстановкой и принимаются меры против подводно-диверсионной деятельности, говорится в сообщении.

Кроме того, в Геническом районе пограничники совместно с сотрудниками СБУ и МВД задержали бандформирование, которое в населенном пункте Фрунзе разгромило центральный офис общества «Днепр». Кроме зарегистрированного оружия, у задержанных лиц изъято 16 «коктейлей Молотова» и 24 самодельные шумовые гранаты, отметили в пограничной службе.