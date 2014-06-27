Террористы освободили четырех наблюдателей ОБСЕ

Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ).

"ВНИМАНИЮ СМИ: Мы подтверждаем, что 4 представителя ОБСЕ по Донецкой команды сейчас освобождены", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контракт с двумя группами своих наблюдателей специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня один из лидеров террористов Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, отметив, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.