Луценко: Украина имеет все рычаги, чтобы заставить Россию прекратить войну

Об этом в эфире Первого национального телеканала заявил советник президента Юрий Луценко, пишет Gazeta.ua.

Политик подчеркнул, что речь идет не о слабом выпрашивании мира, а "о мире с позиции силы".

"Такая позиция Украины и ее западных союзников по отношению к агрессору из Кремля", — отметил Луценко.

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Он уточнил, что наша страна для этого имеет все необходимые рычаги влияния на северного соседа.

"У нас есть Днепропетровск, который производит и обслуживает 100% двигателей всех ядерных ракет России. У нас есть Запорожье, которое обслуживает 30% всех двигателей российской авиации. Есть Николаев, который обслуживает 100% двигателей подводного флота России", - подчеркнул советник главы украинского государства.

По его словам, в Украине находятся еще очень много предприятий, которые "имеют свои переговорные позиции".

В то же время, Луценко предупредил, что нарушение режима перемирия со стороны российских террористов и диверсантов будет расценено как "сигнал для введения санкций третьего уровня".