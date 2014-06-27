В сфере свободной торговли с ЕС Украина должна обсуждать с РФ только технические вопросы - эксперт

Такое мнение в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«О чем можно поговорить – это о технических вопросах, связанных с оформлением товаров на таможне, с борьбой с реэкспортом через Украину, с техническими стандартами и регулированием», - заявил Бураковский.

По его словам, все эти вопросы можно решить в рамках существующих механизмов ВТО или СНГ, если Россия выскажет соответствующую политическую волю.

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Эксперт подчеркнул, что остальные вопросы в сфере евроинтеграции Украины не нуждаются в согласовании с Россией.

«Я не вижу оснований для трехсторонних переговоров. То, что мы договариваемся с ЕС – это наши внутренние дела», - сказал Бураковский.

«Если мы будем каждый раз согласовывать свои шаги с Россией или с кем-угодно, то мы никогда ни до чего не договоримся. Тут нет рационального зерна», - добавил он.

Также эксперт отметил, что Россия регулярно нарушает существующие нормы, проводя стопроцентные проверки экспорта украинских товаров.

Как сообщал УНИАН, руководство России неоднократно заявляло, что Россия намерена защищать внутренний рынок от украинских товаров в случае введения в действие договора о всеохватывающей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, и настаивает на проведении трехсторонних переговоров по вопросам подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, которое планируется на 27 июня.