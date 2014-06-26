Ключевые посты в судебной системе у тех лиц, которые дали рычаги влияния Януковичу - эксперт



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида на пресс-конференции.

«На сегодняшний день самая сложная проблема для реформирования судов – это сопротивление большой части судебной системы и сопротивление прежней политической власти. К сожалению, ключевые должности в судебной системе Украины занимают те же лица, которые проводили судебную реформу в 2010 году под президента Януковича для того, чтобы установить рычаги влияния для него», - считает он.

«23 февраля был принят закон, который остался незамеченным, и до сих пор многие судьи его не видели – это закон, который возвращает парламентскому комитету по вопросам правосудия и верховенства права право решать все кадровые вопросы», - отметил эксперт.

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Куйбида заметил, что «без этого комитета, который возглавляет автор судебной реформы 2010 года Сергей Кивалов, новый Высший совет юстиции, который будет сформирован, не сможет принять ни одного решения. Большинство этого комитета остаются за предыдущей политической властью и, соответственно, она и в дальнейшем будет удерживать контроль над судьями».

«Такой механизм, когда Высший совет юстиции не может принять решения без парламентского комитета, не соответствует Конституции Украины и международным стандартам», - убежден эксперт.