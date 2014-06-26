Пограничники задержали россиянина, который после тюрьмы отправился на Донбасс к террористам
19:42, 26 июня 2014Политика
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На Луганщине пограничный наряд отдела «Меловое» задержал 33-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался попасть в Украину для участия в террористических группах.
На Луганщине пограничники задержали гражданина России, который пытался попасть в Украину для участия в террористических группах
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, человек, который в этом году освободился из мест лишения свободы, незаконно пересек государственную границу.
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К тому же это уже его вторая попытка пересечь границу. Недавно мужчине, жителю города Радужный Ханты-Мансийского АО России, отказали в пропуске на территорию Украины в одном из пунктов пропуска на Харьковщине.
В дальнейшем задержанного россиянина привлекли к административной ответственности и приняли решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.
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