Пограничники задержали россиянина, который после тюрьмы отправился на Донбасс к террористам

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, человек, который в этом году освободился из мест лишения свободы, незаконно пересек государственную границу.

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К тому же это уже его вторая попытка пересечь границу. Недавно мужчине, жителю города Радужный Ханты-Мансийского АО России, отказали в пропуске на территорию Украины в одном из пунктов пропуска на Харьковщине.

В дальнейшем задержанного россиянина привлекли к административной ответственности и приняли решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.