США призывают Путина публично призвать боевиков на Донбассе сложить оружие

США призывают президента России Владимира Путина публично призвать сепаратистов в Украине сложить оружие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил государственный секретарь США Джон Керри.

«Мы верим, что сейчас президенту Путину важно доказать своими действиями свои слова, он сторонник мира. Для него критически важно публично призвать сепаратистов сложить оружие, прекратить поток оружия и боевиков через границу, отвести подразделения Вооруженных сил и помочь освободить заложников ОБСЕ», - сказал госсекретарь США.

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Керри отметил, что пока Россия не выполнит в полном объеме эти условия налаживания мирного процесса и утверждения стабильности в Украине, США и ЕС готовы к тому, что РФ заплатит большую цену вследствие применения серьезных экономических санкций, но Соединенные Штаты и Евросоюз надеются, что эти санкции не надо будет вводить.

«Это зависит от выбора России и ее президента, который они сделают в последующие дни и недели», - отметил он.

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При этом госсекретарь США отметил, что «мы не объявляем о новой фазе санкций».

«Сегодня мы предпринимаем шаги по их подготовке, и они будут применены, если этого потребуют события», - сказал Керри, добавив, что этот вопрос США координирует с европейскими партнерами.