Le Monde: Перемирие в Украине оказалось под угрозой после того, как был сбит военный вертолет

Об этом говорится в статье под названием «Перемирие в Украине оказалось под угрозой после того как был сбит военный вертолет» в газете Le Monde.

Эта атака разбила надежды Президента Украины Петра Порошенко, которого поддерживает Запад, положить конец сепаратистскому восстанию, которое стало угрозой для единства бывшей советской республики.

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«Глава государства не исключает возможности досрочного прекращения перемирия, поскольку повстанцы, которым помогают из-за рубежа, постоянно нарушают соглашение», – заявили в Администрации Президента, четко указывая на Россию. Г-н Порошенко, между тем, сказал, что надеется обсудить последние события в Украине с Владимиром Путиным во время конференции, которая должна состоятся в среду при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Франсуа Олланда.

Жест примирения, сделанный Путиным

После того как Запад призвал Владимира Путина задействовать все рычаги влияния на сепаратистов, чтобы остановить боевые действия, Президент России все же сделал шаг навстречу, чтобы ослабить напряжение, и обратился во вторник к Совету Федерации с просьбой отменить разрешение на военное вторжение в Украину. Путин принял такое решение, чтобы «нормализовать ситуацию» в Украине, сказал его пресс-секретарь.

Петр Порошенко положительно оценил новую позицию Владимира Путина, подчеркнув, что это был «первый конкретный шаг, сделанный Президентом России после того как он официально заявил о своей поддержке украинского мирного плана», направленного на то, чтобы положить конец сепаратистскому восстанию.

Соединенные Штаты также поприветствовали решение Президента России. «Однако если в ближайшие дни за этими слова не последуют действия, это станет проблемой», – добавил, тем не менее, пресс-секретарь американского президента Джош Эрнест, в то время как Вашингтон продолжает угрожать России дополнительными санкциями.

Владимир Путин призвал во вторник продлить перемирие, заявив, что «семи дней явно недостаточно». И если за прекращением огня не последует «начало переговоров для того, чтобы попытаться достичь соглашения с восточной Украиной, в таком случае все усилия будут напрасными», – сказал он. Путин, однако, пообещал, что Москва будет «продолжать защищать этнических русских в Украине», но выразил надежду, что «в применении военной силы не будет необходимости».

Хрупкое перемирие

Президент Порошенко в пятницу приказал своим войскам прекратить огонь на неделю, до 27 июня, чтобы дать возможность повстанцам сложить оружие. Но мятежники, которые провозгласили независимость двух промышленных русскоговорящих регионов, в которых проживает семь миллионов человек, отвергли это условия, посчитав, что это была всего лишь «уловка». Но в понедельник они изменили свое мнение. Лидеры донецких и луганских сепаратистов, наконец, согласились временно прекратить огонь.

После этого, украинские военные сказали, что боевые действия в обоих русскоязычных регионах внезапно прекратились. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун отметил, что появились «обнадеживающие признаки того, что напряжение может снизиться».

Другой высокопоставленный представитель ООН заявил во вторник, что в ходе боевых действий на востоке Украины с 15 апреля по 20 июня погибли 423 человека, а также более 46 100 человек стали вынужденными переселенцами.