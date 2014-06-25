Спикер Совета Федерации: Россия не вернет Крым Украине

«И де-факто, и де-юре Крым сегодня является частью России. Это субъект РФ, и в связи с этим никакого компромисса быть не может», - сказала она.

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Она считает, что произошедшее не является агрессией или аннексией. По словам Валентины Матвиенко, «это практически 100% волеизъявление жителей Крыма». По мнению главы совета федерации, это не означает, что это будет препятствовать развитию отношений России и Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной поддержке России в Крыму прошел референдум на котором 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение полуострова к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии Крыма в состав России.