Оценку Москве надо давать по поступкам, а не по заявлениям - МИД Литвы

Об этом министр сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

«По сути, и мы об этом неоднократно заявляли, что происходящее на границе деэскалацией назвать нельзя. К сожалению, многочисленные заявления российской стороны об отводе войск от границ, об охране границ, чтобы не допустить утечки через границу оружия и боевиков или готовности к диалогу, - все эти заявления не имеют под собой никакой основы. С этого нужно делать выводы, что к заявлениям российского руководства нужно очень осторожно относиться и в будущем», - сказал глава МИД Литвы.

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В этой связи он также привел в качестве примера заявление президента России Владимира Путина в поддержку мирного плана президента Украины Петра Порошенко. «В то же время мы получаем информацию о действиях боевиков. Можно допускать, что они не управляются из одного центра и не выполняют приказы тех, кто ведет переговоры, но если в их руки попадает тяжелое вооружение, зенитные установки и даже танки, то этого нельзя не видеть. Это нельзя купить в магазине на углу или в супермаркете, понятно, что оно попадает со складов РФ, и я не думаю, что эти склады не охраняются, и кто-то может там что угодно взять. Поэтому связь очевидна. После встречи в Нормандии (Порошенко и Путина) были иллюзии, что будет улучшение, но мы этого еще не видим», - констатировал Линкявичюс.

Отвечая на вопрос о возможности принятия будущим саммитом ЕС решения о третьей фазе санкций против России, министр отметил, что по этому поводу главы государств и правительств проведут дискуссию. «Если смотреть по состоянию на сегодня, а до пятницы не так далеко – ничего не видно. Дед-лайн давно прошел, поскольку еще в марте было сказано, что если будет ухудшение, будут применены санкции, и их нужно применять. Хотя некоторые коллеги считают, что шанс для улучшения еще есть, и его нужно использовать», - сказал он.

При этом Линкявичюс не считает, что решение будет принято, потому что «третья фаза очень чувствительна и имеет два конца, ведь это скажется и на государствах ЕС». «По состоянию на сегодня еще не исчерпаны возможности второго этапа санкций», - прибавил министр.