Путин: США пытаются сорвать проект "Южный поток"

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Хайнцем Фишером, передает РИА Новости.

"Они (США — Ред.) конкуренты. Это нормальная ситуация. И они делают все для того, чтобы этот контракт ("Южный поток" — ред.) сорвать. Так же, как это было многие десятилетия назад. Здесь нет ничего необычного — это обычная конкурентная борьба. В ходе этой конкурентной борьбы используются и политические средства", — заявил Путин.

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Путин напомнил, что еще в 1962 году США были против поставок советского газа в Австрию в рамках проекта "Газ в обмен на трубы".

В настоящее время США намерены выйти на европейский энергорынок для продажи сланцевого газа. В связи с этим президент РФ напомнил, что трубный газ, который поставляет Россия, в любом случае будет дешевле сланцевого газа, который может поставляться в Европу в сжиженном виде.