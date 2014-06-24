СМИ: Конституционный Суд может остановить процесс люстрации судей

Конституционный Суд может остановить процесс люстрации судей, которого требовала общественность.

По информации источников Украинской правды, на этой неделе КС должен начать рассмотрение представления 76 депутатов относительно неконституционности закона "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине".

Читайте такжеРиск люстрации в том, что она может стать войной между кланами – эксперт

Среди инициаторов этого представления - главным образом представители фракций Партии регионов и Компартии (Дмитрий Шпенов, Сергей Кивалов, Михаил Чечетов, Владимир Олийнык, Петр Симоненко и другие).

О вероятности того, что КС в нынешнем составе может признать неконституционным закон о люстрации судей, недавно заявил председатель Совета судей Украины Василий Онопенко.

По имеющейся информации, докладчиком по этому делу определено судью Александра Тупицкого, которого в состав КС назначил, будучи президентом, Виктор Янукович.

Как известно, 24 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление №775-VII "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи", которым уволила за нарушение присяги судей КС Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко и Александра Пасенюка.

Указанным постановлением парламент также предложил президенту и съезду судей Украины уволить за нарушение присяги судей КС, назначенных по их квоте, а именно: Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Василия Бринцева, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука, Наталью Шапталу.

Основанием для освобождения указанных судей КС парламент признал принятие ими с нарушением закона и своего долга ряда резонансных решений в период правления Януковича - в частности, по так называемому делу о парламентских "тушках", а также делу о возвращении Конституции 1996 года.

Читайте такжеСМИ: Судья из окружения Януковича вернулся в Конституционный суд

Однако делегаты съезда судей Украины, который прошел в Киеве 19-20 июня, отказались включать в повестку дня вопрос об освобождении "своих" судей КС за нарушение присяги.

Неизвестен результат рассмотрения этого вопроса и новым президентом относительно судей КС, назначенных по президентской квоте (Баулин и Вдовиченко).

Недавно Высший административный суд уже признал незаконным увольнение двух судей КС Пасенюка и Овчаренко за нарушение присяги.