В Донецке за неделю угнали почти полсотни автомобилей
14:55, 24 июня 2014Политика
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В Донецке за неделю (с 16 по 23 июня) было украдено 47 автомобилей, из них 42 - захвачено вооруженными людьми.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.
По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 23 факта незаконного завладения автотранспортом - украдено 47 авто и 1 мотоцикл, из которых 6 единиц с мест стоянки и 42 транспортные средства были захвачены вооруженными лицами.
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«Эти случаи, к сожалению, беда для нашего региона. С захваченного транспорта 11 - принадлежат физическим лицам и 37 - юридическим. По всем зарегистрированным фактам правонарушений возбуждены уголовные провіадження», - сказал Лукьянченко.
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