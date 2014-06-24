В Донецке за неделю угнали почти полсотни автомобилей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 23 факта незаконного завладения автотранспортом - украдено 47 авто и 1 мотоцикл, из которых 6 единиц с мест стоянки и 42 транспортные средства были захвачены вооруженными лицами.

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«Эти случаи, к сожалению, беда для нашего региона. С захваченного транспорта 11 - принадлежат физическим лицам и 37 - юридическим. По всем зарегистрированным фактам правонарушений возбуждены уголовные провіадження», - сказал Лукьянченко.