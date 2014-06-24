В СНБО уверяют, что Украина не ведет переговоры с боевиками

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) уверили, что так называемая «Донецкая народная республика» не выступает стороной переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на пресс-конференции.

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«Продолжается работа трехсторонней контактной рабочей группы с участием представителей Украины, ОБСЕ и РФ по реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко. Работа группы продолжается, она очень положительно оценена международными партнерами», - отметил он.

«Второй президент Украины Леонид Кучма представляет украинскую сторону в работе трехсторонней контактной группы», - заявил представитель СНБО.

«Официально украинская сторона не ведет и не будет вести переговоры с боевиками, террористами и диверсантами», - сообщил он, прибавив, что «так называемая «ДНР» не является стороной переговоров».