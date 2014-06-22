Генсек ООН поддержал мирный план Порошенко

Прое сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Генеральный секретарь ООН выразил поддержку инициативе Петра Порошенко относительно решения ситуации на Востоке Украины мирным путем. В частности, он подчеркнул важность такого элемента мирного плана Президента Украины, как установление 10-км буферной зоны на украинско-российской границе.

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Президент Украины поблагодарил за солидарную позицию Генерального секретаря ООН и выразил решительное намерение и в дальнейшем предпринимать активные меры, направленные на урегулирование ситуации в Донецкой и Луганской областях.

В то же время, Глава государства проинформировал Генерального секретаря о неоднократные случаи нарушения режима прекращения огня и подчеркнул важность предоставления этой информации международным партнерам.

Петр Порошенко подчеркнул, что одним из ключевых элементов мирного плана является децентрализация власти и он настроен на внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины в ближайшее время.

Собеседники договорились установить формат нового партнерства между Украиной и ООН, в частности поддерживать постоянную личную связь.