Порошенко: У нас достаточно сил для решающего удара (видеообращение)

Об этом в своем видеообращении заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Государство обязано защитить своих граждан от террористов и вооруженных банд. Украина путем невероятных усилий сейчас восстанавливает боеспособность армии, создала Национальную гвардию. Теперь у нас достаточно и сил, и политической воли для того, чтобы нанести решающий удар по незаконно вооруженных формированиях. Но, с другой стороны, мы трезво оцениваем вероятное количество жертв и среди украинских военных, и среди мирного населения Донбасса. А оно сейчас фактически находится в заложниках у боевиков. Именно поэтому я предложил мирный план. Мы готовы к восстановлению территориальной целостности всеми способами, но приоритет сейчас отдаем мирным средствам", - заявил Порошенко.

"Как Верховный главнокомандующий, вчера, находясь в штабе Антитеррористической операции под Славянском, я отдал приказ Вооруженным Силам, Национальной гвардии, подразделениям МВД, пограничникам в одностороннем порядке прекратить огонь. Украинская власть первой пошла на такой шаг. Потому что я чувствую свою ответственность за судьбу государства", - подчеркнул он.