Террористы освободили из плена дончанина, похищенного 2 июня

В Донецке сегодня, 21 июня, террористы освободили из плена местного жителя Александра Лыдина, похищенного ими 2 июня.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила жена похищенного Лариса Лыдина.

«Да. Его освободили сегодня. Но, пожалуйста, все подробности – потом», - сказала она, подтвердив, что ее муж все это время находился в плену в Донецке в районе мотеля, у боевиков батальона «Восток».

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2 июня в районе 11.00 -12.00 ч. в Петровском районе Донецка напротив райотдела милиции, возле магазина «Радуга» неизвестные вооруженные люди похитили местного жителя Александра Лыдина . По словам его жены Ларисы, «муж был возле магазина, где встретил друзей и остановился с ними пообщаться, к ним подъехали две машины, вышли 6 человек в камуфляжной форме, четверо из них были в масках, они мужа скрутили, повязали и увезли». Она также сообщила, что одновременно был ограблен и их дом. «Наверное, одна группа забирала мужа, другая ломилась в дом. Они выбили дверь в доме, вынесли два сейфа. В одном сейфе у мужа, так как он был охотник, было оружие: карабин, старенькая винтовка двустволка и газовый пистолет. Все оружие было с документами, которые также находились в сейфе, - объяснила Лыдина, - Во втором сейфе были наши документы и личные сбережения около 1,3 тыс. долларов, которые мы собрали мне на плановую операцию. Также забрали мой рабочий ноутбук, нэтбук».

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По словам Ларисы, в доме во время ограбления никого не было, так как сын был на учебе, а она была на работе, но есть свидетели, которые видели происходящее.

Она отметила, что связи с мужем нет сейчас, но целую неделю после 2 июня по его телефону вызов шел, но никто не брал трубку.

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«Муж по профессии энергетик, очень хорошо разбирается в электронике, занимался ремонтом автомобилей в частном порядке знакомым и друзьям… Вообще у меня муж из тех людей, которые всегда свои взгляды отстаивает, правдолюбец и говорит всегда то, что думает. Поэтому я, конечно, знаю, что он за словом в карман не полезет. Каких взглядов он придерживался, я сказать не могу», - рассказала Лыдина.

По ее словам, в милиции ничего не говорят, предполагают, что он в плену где-то в Донецке. «В милиции мне сказали, что кто-то позвонил, то есть, мужа похитили по доносу. Но выкупа никто не требовал», - сказала женщина и попросила через СМИ помочь ей всех, кому что-либо известно о судьбе мужа.