В Украине начали расследование инцидента на украино-российской границе - МИД

В связи со вчерашними событиями на украинско-российской государственной границе, в результате которых ранили российского таможенника, в Украине начато всеобъемлющее расследование. Все обстоятельства указанного инцидента будут тщательно исследованы правоохранительными органами Украины.

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины в связи с событиями на украинско-российской государственной границе, передает Еспресо.TV.

«Привлекаем внимание к тому, что по информации Министерства обороны Украины, подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в антитеррористической операции, не применяли и не применяют артиллерию и минометы во время проведения мероприятий по восстановлению режима государственной границы Украины», - подчеркнули в МИД.

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«Принимая во внимание начало имплементации плана Президента Украины Петра Порошенко с мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, критически важным для достижения неотложной деэскалации ситуации в регионе является безусловное соблюдение режима прекращения использования силы. В этой связи подчеркиваем крайней необходимости избежание каких-либо провокаций, вроде тех, что имели место сегодня на пограничном пункте «Изварино», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возле пункта контроля "Изварино" на украинско-российской границе российские боевики напали на украинских пограничников, в результате чего последние должны были отойти на нейтральную территорию.