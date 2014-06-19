Из фракции КПУ вышли Игорь Калетник и Скарбовийчук

Об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, Турчинов во время этого объявления не уточнил, что это именно Игорь Калетник, назвав лишь фамилию, однако об Оксане Калетник не может идти речь, поскольку уже раньше в парламенте Турчиновым было объявлено о ее выходе из фракции КПУ.Читайте такжеРада вернула на доработку представления о лишении Олийныка и Калетника неприкосновенности

Турчинов отметил, что в связи с этим он ставит “конкретно вопрос перед Регламентным комитетом о рассмотрении вопроса о правомочности дальнейшего пребывания депутатов именно во фракции КПУ”.

Скарбовийчук избирался в парламент по списку КПУ под номером 12, а Калетник под номером 7.