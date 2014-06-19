Украина контролирует небо над Крымом из Одессы и Днепропетровска

Авиационные власти Украины контролируют транзитную воздушную зону над аннексированным Россией полуостровом Крым и частью Черного моря из Одесского и Днепропетровского районных диспетчерских центров, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Вследствие аннексии АР Крым Российской Федерацией обслуживание воздушного движения в Симферопольском районе полетной информации осуществляется Одесским и Днепропетровским районными диспетчерскими центрами», - сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, воздушное пространство над территорией полуострова закрыто на высоте до 8500 метров над уровнем моря.

В сообщении говорится, что международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила неделимость воздушного пространства Украины и принадлежность РПИ Симферополь к сфере ответственности Украины

Как сообщал УНИАН, международная организация гражданской авиации (ИКАО) рекомендует авиаперевозчикам избегать воздушного пространства над Крымским полуостровом, используя имеющиеся альтернативные маршруты.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Российская Федерация с 3 апреля предприняла попытки в одностороннем порядке взять на себя функции по обеспечению аэронавигационного обслуживания в части Симферопольского района.

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После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.