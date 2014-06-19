Генсек НАТО подтвердил новое наращивание войск РФ на границе с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен подтвердил новое наращивание вооруженных сил России возле украинской границы.
Он назвал это "очень досадным шагом назад". "Могу подтвердить, что мы сейчас видим новое наращивание вооруженных сил России на украинской границе, еще несколько тысяч военнослужащих", - цитирует генерального секретаря официальный пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в "Твиттере".
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Как сообщал УНИАН, сегодня представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой заявил, что "ситуация на государственной границе Украины за минувшие сутки характеризуется повышением активности вооруженных бандформирований". "На границу с Украиной со стороны России продолжают прибывать подразделения вооруженных сил РФ", - сказал Владимир Чеповой, отметив, что "вблизи госграницы они обустраивают огневые позиции и маскируют военную технику".