Генсек НАТО подтвердил новое наращивание войск РФ на границе с Украиной

Он назвал это "очень досадным шагом назад". "Могу подтвердить, что мы сейчас видим новое наращивание вооруженных сил России на украинской границе, еще несколько тысяч военнослужащих", - цитирует генерального секретаря официальный пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в "Твиттере".

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Как сообщал УНИАН, сегодня представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой заявил, что "ситуация на государственной границе Украины за минувшие сутки характеризуется повышением активности вооруженных бандформирований". "На границу с Украиной со стороны России продолжают прибывать подразделения вооруженных сил РФ", - сказал Владимир Чеповой, отметив, что "вблизи госграницы они обустраивают огневые позиции и маскируют военную технику".