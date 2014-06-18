Россия увеличивает военное присутствие на границе с Украиной - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой сообщил на брифинге.

«Продолжается накопления контингента военной техники и личного состава вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах», - сообщил он.

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«По данным информационно-аналитического центра СНБО, из пограничных с Украиной районов выдвинуто четыре батальонные тактические группы, две - от 7-й и 76-й воздушно-десантных дивизий и две - от 56-й десантной штурмовой бригады и 15-й отдельной мотострелковой бригады. Не исключено, что количество войск на российско-украинской границе будет увеличиваться и в дальнейшем», - отметил Чеповой.