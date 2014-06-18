ПР поддержала инициативу Порошенко о прекращении огня на Донбассе

Об этом говорится в распространенном заявлении Партии регионов.

«Первым шагом на пути к восстановлению мира в Украине могла бы стать встреча на высшем уровне – президентов Украины и России. Необходимо выработать двусторонний план, быстро и эффективно реализовать его», - предлагают в ПР.

Следующим шагом, считает в Партии регионов, может стать плотный контроль над нерушимостью украинско-российской границы. Этот вопрос также может быть обсужден на встрече президентов Украины и России.

Вместе с тем в Партии регионов убеждены, что любые разговоры о введении военного положения на Донбассе порождают все большую тревогу и панику среди людей на востоке Украины.

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«Введение военного положения завершилось бы полной гуманитарной катастрофой для жителей Донбасса, со всеми вытекающими последствиями… Военное положение лишь усугубило бы трагедию Украины и Донбасса. Вместо этого необходимо делать все, чтобы даже в нынешних условиях помогать людям на Донбассе в их ежедневных жизненных потребностях», - говорится в заявлении.

Партия регионов сообщает, что берет на себя организацию и все расходы по перевозу выпускников школ Донбасса в города, где им будет предоставлена возможность сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). Только в Донецкой области, как отмечается, 22 тысячи выпускников школ.

В ПР отмечают, что на сегодня ведутся переговоры с Министерством образования Украины об упрощенной процедуре сдачи ВНО для выпускников Донбасса. Сразу после завершения переговоров на сайте партии и фракции в парламенте будут размещены телефоны, по которым желающие сдать ВНО могут обратиться и получить помощь по этому вопросу.

«Партия регионов однозначно выступает за восстановление мира на Донбассе; за Донбасс в составе единого государства, которое гарантировало бы людям спокойную жизнь и широкое самоуправление для региональных общин», - говорится в заявлении.