Порошенко обещает восстановить безопасность на государственной границе до конца недели

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в ближайшее время Украина сможет установить полный контроль на границе с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Порошенко, более 250 км границы на сегодня возвращены под контроль Украины, установлены блокпосты.

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По его убеждению, установление новых блокпостов, на которых находятся украинские военные и пограничники, позволяет утверждать, что пути попадания на украинскую территорию вооруженных подразделений, танков, систем залпового огня артиллерии, которые еще недавно свободно въезжали в Украину, на двух опасных участках закрыты.

“И мы решительными действиями на этой неделе собираемся восстановить безопасность на государственной границе. Я надеюсь, что нам это удастся сделать. Откровенно говорю, что это является единственным сдерживающим моментом для введения режима прекращения огня. Как только граница будет закрыта, сразу мы можем провозглашать систему “прекращения огня”. Объявлять прекращения огня на открытой границе является безответственным относительно ситуации, которая складывается в Донецкой и Луганской областях”, - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что уровень боеспособности и решимости Вооруженных сил Украины, пограничников, Национальной гвардии дает ему основания для сдержанного оптимизма относительно сроков введения состояния “прекращения огня”