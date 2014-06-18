Боевики из "ДНР" захватили территорию факультета Донецкого юридического института - СМИ
14:30, 18 июня 2014Политика
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Вооруженные люди прибыли на территорию факультета на четырех КАМАЗах, двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.
REUTERS
Боевики из "ДНР" захватили территорию факультета для подготовки специалистов подразделений ГАИ Донецкого юридического института.
Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
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Вооруженные люди прибыли на территорию факультета на четырех КАМАЗах, двух автобусах и нескольких легковых автомобилях.
"Факультет находится под их контролем", - сказал собеседник агентства.
При захвате личный состав института не пострадал, имущество не повреждено. Факультет находился на стадии подготовки к новому учебному году.
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