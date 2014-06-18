Боевики из "ДНР" захватили территорию факультета Донецкого юридического института - СМИ

14:30, 18 июня 2014
Политика
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Вооруженные люди прибыли на территорию факультета на четырех КАМАЗах, двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. 

REUTERS

Боевики из "ДНР" захватили территорию факультета для подготовки специалистов подразделений ГАИ Донецкого юридического института.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

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Вооруженные люди прибыли на территорию факультета на четырех КАМАЗах, двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. 

"Факультет находится под их контролем", - сказал собеседник агентства. 

При захвате личный состав института не пострадал, имущество не повреждено. Факультет находился на стадии подготовки к новому учебному году. 

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