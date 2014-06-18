Дипломаты: Виновник гибели российского журналиста находится в Кремле

"В этой связи «Майдан иностранных дел» хотел бы напомнить московским лицемерам, что именно с территории России к нам попадают многочисленные банды вооруженных современным оружием наемников, которые совместно с сепаратистами и криминальными элементами терроризируют население на Востоке Украины, похищают детей, жестоко убивают гражданских и украинских военных. Широко известны случаи, когда боевики с тяжелым вооружением российского происхождения, скрывались вблизи гражданских объектов и совершали многочисленные провокации", - говорится в сообщении организации.

Читайте такжеУ погибшего журналиста ВГТРК не было разрешения на работу в Украине - СБУ

Украинские подразделения, участвующие в антитеррористической операции, постоянно делают все возможное с целью избежания жертв среди мирного населения, заявляют дипломаты.

«Майдан иностранных дел» вынужден констатировать, что странные мутации, которые в последнее время происходят с российским внешнеполитическим ведомством, окончательно превратили его в пропагандистский рупор Кремля исключительно для внутреннего российского потребления.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что настоящий виновник гибели российского журналиста находится по адресу: Россия, Москва, Кремль, - говорится в комментарии специалистов.

“Майдан иностранных дел уверен, что ключ к успеху в действиях международного сообщества по поддержке Украины лежит именно в должном противодействии агрессору, в частности путем санкций, а не в его якобы привлечении к многосторонним миротворческим усилиям”, - отмечено в комментарии.

Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональном интересе граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".