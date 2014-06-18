Рада приняла законопроект об увеличении до 60 возраста военнообязанных в запасе

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предлагается увеличить возраст военнообязанных, которые находятся в запасе второго разряда и имеют военные звания рядового, сержантского и старшинского состава, до 60 лет.

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Как известно, на сегодняшний день этот возраст составляет 50 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного законопроекта будет способствовать тому, что увеличится количество граждан, которые имеют опыт прохождения воинской службы и могут быть задействованы в доукомплектованими армии и других воинских формирований.