Рада пока не поддерживает просьбу исключить Россию из ООН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 187 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении содержится просьба расследовать факты военной агрессии России против Украины, которые “могут привести к международным конфликтам и угрожают международной безопасности и мира”.

Читайте такжеРоссия пытается влиять на некоторые правительства ЕС - БаррозуТакже в обращении содержится просьба принять решение об исключении России из состава членов ООН как нарушающей принципы, закрепленные в Уставе ООН.

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