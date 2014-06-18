Рада пока не поддерживает просьбу исключить Россию из ООН
11:41, 18 июня 2014Политика
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Верховная Рада при “сигнальном” голосовании не поддержала проект постановления “Об обращении Верховной Рады Украины к Генассамблее ассамблеи ООН и Совету безопасности ООН".
Депутаты хотят исключить Россию из ООН / ukrmap.su
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 187 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В обращении содержится просьба расследовать факты военной агрессии России против Украины, которые “могут привести к международным конфликтам и угрожают международной безопасности и мира”.
Читайте такжеРоссия пытается влиять на некоторые правительства ЕС - БаррозуТакже в обращении содержится просьба принять решение об исключении России из состава членов ООН как нарушающей принципы, закрепленные в Уставе ООН.
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