Яценюк о законопроектах, налоговом кодексе и низкой инфляции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что “в короткой перспективе” будет возобновлена “нормальная работа парламента”. Об этом он сказал во время форума «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.

По его словам, “сегодня у Верховной Рады Украины не самый высокий индекс производительности труда”.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня в комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на рассмотрении находится 17 законопроектов по упрощению разрешительных процедур, дерегулированию экономики. По его словам, среди них шесть законопроектов, внесенных в Верховную Раду Президентом Украины как неотложные.

Председатель Верховной Рады Украины говорит о необходимости принятия налогового кодекса. Он отметил, что сегодня предлагается значительное количество законопроектов такого кодекса. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что не хотел бы, чтобы “налоговый кодекс превратился в сборник законов империи, когда мы все что было сбросили бы в один документ и приняли это, назвав налоговым кодексом”. Он отмечает, что это должно быть “системное решение” и только в этом случае оно будет поддержано в парламенте.

А.ЯЦЕНЮК заявляет о необходимости “взять под контроль на конец-то государственные монополии”. Он отмечает, что основными задачами должно стать стремление к низкой инфляции, обеспечение нормального доступа к кредитным ресурсам.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул при этом, что когда Верховная Рада Украины начнет работать, “то мы обязательно все примем”.