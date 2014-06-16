На Донбассе из-за захвата боевиками казначейства люди останутся без денег

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на заявление губернатора Сергея Таруты.

«До сегодняшнего дня, несмотря на все сложности и проблемы, областная администрация в полном объеме выполняла все свои финансовые обязательства перед гражданами. Проблемы с выплатами возникали только в Славянске и Славянском районе в связи с захватами боевиками «Донецкой народной республики» местных казначейств”, - заявил глава облгосадминистрации.

Однако сегодня, по его словам, вооруженные боевики «ДНР» заблокировали работу Донецкого областного казначейства.

Читайте такжеЗдание НБУ в Донецке захватили неизвестные

Тарута подчеркивает, что ”это действие будет иметь самые пагубные последствия для жителей области. Остановятся выплаты всех зарплат бюджетникам, пенсий, пособий. Сотни тысяч людей останутся без причитающихся им денег – при том, что государство имеет все ресурсы, чтобы выполнять все свои обязательства перед гражданами».

Губернатор призвал «немедленно разблокировать работу казначейства».

«Недопустимо, прикрываясь разговорами о защите прав граждан, ставить под удар пенсионеров, инвалидов, матерей и лишать их средств к существованию», - подчеркнул губернатор.