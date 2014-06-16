В смерти 49 десантников виновато руководство ВСУ - командир батальона "Донбасс"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ответственность за смерть 49 десантников кроме непосредственных исполнителей несет руководство ВСУ. Оно не могло не знать, что у террористов у которых на вооружении есть даже танки и открытая граница есть в наличии ПЗРК. Куда смотрела военная разведка и есть ли она у нас вообще? Где оценка ситуации, где предвидение рисков и кто следующий?", - пишет Семенченко

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Как сообщал УНИАН, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение.

Указом президента Украины в воскресенье, 15 июня, в Украине объявлено днем траура по военным и пограничникам, погибшим при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.